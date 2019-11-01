Sneijder’in babası kansere yakalandı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder üzücü bir haber aldı. 2013-17 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Hollandalı yıldızın babasının kanser olduğu açıklandı.

Sneijder’in erkek kardeşi Rodney Sneijder sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi oluyor. Moralimizi iyi tutmaya çabalıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz Sonunda her şey yoluna girecek” dedi.