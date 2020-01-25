Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!
25.01.2020 - 16:28 |

Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Son dakika! | Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'la yollarını ayırdı!

Rize ekibinden yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

Son dakika | Çaykur Rizespor, Joseph Attamahla yollarını ayırdı

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Sıradaki Haber