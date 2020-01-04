Son dakika | Giovanni van Bronckhorst, Guangzhou R&F'in başına geçti!

Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in yerine 44 yaşındaki Van Bronckhorst ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Van Bronckhorst, 2015-2019 yıllarında Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştırmış ve takımıyla birer lig ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.