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04.01.2020 - 19:03 | | AA

Son dakika | Giovanni van Bronckhorst, Guangzhou R&F'in başına geçti!

Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Son dakika | Giovanni van Bronckhorst, Guangzhou R&F'in başına geçti!

Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in yerine 44 yaşındaki Van Bronckhorst ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Van Bronckhorst, 2015-2019 yıllarında Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştırmış ve takımıyla birer lig ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı. 

Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

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