04.01.2020 - 19:03 | | AA
Son dakika | Giovanni van Bronckhorst, Guangzhou R&F'in başına geçti!
Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.
Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in yerine 44 yaşındaki Van Bronckhorst ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Van Bronckhorst, 2015-2019 yıllarında Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştırmış ve takımıyla birer lig ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.