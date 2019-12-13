Son dakika - Galatasaray Başkanı Cengiz'den tepki! TFF ve MHK...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar...

İşte Cengiz'in sözleri: "Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama MHK Başkanı gelemez. TFF Başkanı ile bir kulüp arasında yapılan görüşmeye MHK Başkanı da katılırsa ki onun da yardımcısının geldiği iddia ediliyor, 2.5 saat konuşma yaparlarsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum.

- VAR'a gitmekten biz de korkuyoruz artık, diagonal çizgiler çiziliyor VAR'da. Elle çizilen çizgi oluyor, hakem görmeden elle de atılıyor ya, Tanrı'nın eli. Elle gol atılacağını öğrendik. VAR'da oturan hakem uluslararası başarılarında iftihar ettiğimiz hakem. Yerelde pek övünemiyoruz. Biz şok yaşadık.

- TFF Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır, asla eski takımına, söylemde bile ayrım, öncelik yapamaz, espri bile yapamaz, yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı, bizim beklentimiz bu."



