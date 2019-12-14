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14.12.2019 - 19:17 |

Son dakika - Terim: Sadece bana değil takıma da saygısızlık yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Nzonzi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Terim: Sadece bana değil takıma da saygısızlık yaptı!

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi kadroyla ilgili Terim, ''Feghouli ve Babel'in inşallah tamamlamasını umuyorum, en azından 1. yarıyı. Bugün aslında 2'yle oynuyoruz önde, Babel ve Falcao'yla. Falcao'nun da dönmesinin hem takıma hem de taraftara moral olacağını düşünüyorum. Onun da gollerine başlayacağını ümit ediyorum." dedi.

'Saygısızlık'

Kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin saygısızlık yaptığının altını çizen Terim, "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Bu sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık. Gayet doğal." diye konuştu.

 

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