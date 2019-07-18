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18.07.2019 - 12:31

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjdeli haber

Transferin öne çıkan isimlerinden Luiz Gustavo konusunda Marsilya’dan sürpriz hamleler geliyor. Fransız kulübü hem yabancı oyuncu konusu hem de yeni transferlerin kaynağı için Brezilyalı futbolcunun ayrılığına onay vermeye sıcak bakmaya başlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjdeli haber

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo için transfer çalışmaları sonrası Fransa’da gelişmeler sürüyor. Fransız basınında yer alan son bilgilerde, Marsilya’nın Luiz Gustavo’yu elden çıkarma konusunda bazı hamlelere ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha için tek ciddi aday olduğu belirtildi. Ancak Fransız ekibinin bazı planları olduğu ve buna göre hareket edeceği bildirildi. Marsilya Başkanı Lucas Ocampos’la yolları ayırdıktan sonra orta sahaya iyi bir yıldız istediği dile getirildi.

Bu doğrultuda Marsilya’nın gözü Kevin Strootman’a çevrildi. Ayrıca listelerinde birçok isimle transfer görüşmelerinin olduğu, bu nedenle maddi ihtiyaç doğduğu yazıldı. Luiz Gustavo satışının da maddi açıdan rahatlatabileceği vurgulandı.


Bununla beraber yabancı oyuncu listesindeki durum ortaya çıktı. Eğer Japon oyuncu Sakai takımda kalırsa, Brezilyalı Gustavo’nun ayrılığının daha da kolaylaşacağının altı çizildi.

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