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03.01.2020 - 13:41 |

Son dakika transfer haberleri | James Nunnally geri döndü

Fenerbahçe Beko, James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | James Nunnally geri döndü

İşte resmi açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California’da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son dakika transfer haberleri | James Nunnally geri döndü

 

 

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