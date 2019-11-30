Son durak Londra olsun

24 ülkenin 4 torbada yer alacağı kuralar bugün TSİ 20.00’de Bükreş’te çekilecek, Türkiye kura çekimine 3. torbadan katılacak. EURO 2020, bu kez 12 ülkede düzenlenecek ve final Londra’da Wembley Stadı’nda oynanacak.

Avrupa Futbol şampiyonası kuraları bugün çekilecek, şampiyonada mücadele edecek 24 ülke 4 torbada yer alacak. Grupta elde edilen puanlara göre yapılan sıralamada A Millilerimiz üçüncü torbada yer alacak.

Elemeler sonrasında 20 ülke, EURO 2020’ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020’deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off etabı A Grubu’nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu’nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu’nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu’nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.



Tarihte ilk kez

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.







Açılış Roma’da

İtalya’nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra’da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg’da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve final ise Londra’da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı’nda oynanacak.

B Grubu olmayacak

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6’şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4’erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu’nda yer almayacak. Böylece milliler, 3’üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya’nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu’nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4’üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler’den biri ile eşleşemeyecek.

ELEMELERİN EN İYİ 11’İ

Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna).

Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda).

Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail).

Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).

Gururumuz Merih

A Milli Takımımız’ın stoperi olarak görev yapan Juventuslu Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri’nin en iyi 11’ine seçildi. Elemelere katılan 55 ülkenin sadece 9’u bu kadroya oyuncu verebildi

Görev yaptığı Türkiye A Milli Takımı’nda Çağlar ile birlikte iyi işlere imza atan Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin en iyi 11’ine seçildi.

İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu, UEFA’nın internet sitesinde açıklanan listede, elemelerde yer alan 55 ülkeden sadece 9’u ilk 11’e futbolcu sokabildi. En iyi ilk 11’de savunmanın ortasında yer verilen genç stoperimiz, takımının 7 maçta gol yememesine katkı sağladığı için bu başarıya layık görüldü.

Öte yandan, OPTA’da Merih Demiral’ın eleme rakamları da dikkat çekiyor. Türkiye formasıyla 64 kezle en fazla ikili mücadele kazanan Merih, 40 hava topu kazanma ve 58 sahipsiz top kazanma rakamları yakaladı. 660 isabetli pasla oynayan Merih, 13 pas arası ve 46 top uzaklaştırma sağladı.