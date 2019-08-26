Son şampiyon Djokovic ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Carballes Baena ile karşılaştı.

Üçü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam şampiyonluğuna sahip Djokovic, bir saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'dan sonra üçüncü grand slam zaferini hedefleyen Djokovic, ikinci turda ABD'li Sam Querrey ile Arjantinli Juan Ignacio Londero arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

Kerber'den erken veda

2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, ilk turda dünya klasmanının 54 numarası Mladenovic ile karşılaştı.

Mladenovic, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve turnuvaya 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kerber'i 2 saat 24 dakika süren mücadelede 7-5, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kristina Mladenovic, ikinci turda bir diğer Fransız tenisçi Fiona Ferro'nun rakibi oldu.

Medvedev zorlanmadı

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Prajnesh Gunneswaran ile korta çıktı. Medvedev, dünya klasmanının 88. basamağındaki rakibini bir saat 25 dakikada biten maçta 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Rus tenisçi, ikinci turda Güney Koreli Kwon Soon-woo ile Bolivyalı Hugo Dellien arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Bu yılın Fransa Açık şampiyonu Barty, ilk turda Kazak tenisçi Zarina Diyas ile karşı karşıya geldi.

Klasmanın 80 numarası Diyas karşısında maça istediği gibi başlayamayan Barty, ilk seti 6-1 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran Avustralyalı tenisçi, bir saat 42 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-2 kazanarak 2-1 galip geldi.

Dünya 2 numarası Barty, ikinci turda ABD'li Lauren Davis ile eşleşti.