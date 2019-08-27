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27.08.2019 - 23:30| AA

Son şampiyon Osaka ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Naomi Osaka ikinci tura yükseldi.

Son şampiyon Osaka ikinci turda

 ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan son şampiyon Osaka, dünya klasmanında 84. sırada yer alan Rus Anna Blinkova ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 27 dakika süren mücadeleyi 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan 21 yaşındaki Osaka, tur atlayan taraf oldu.

6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, vatandaşı Denisa Allertova'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle, 7 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens de İspanyol Paula Badosa'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuva dışında bıraktı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası İspanyol Garbine Muguruza, ABD'li Alison Riske'ye 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenildi. Muguruza, Wimbledon'ın ardından ABD Açık'a da ilk turda veda etti.

Tek erkeklerde dünya 47 numarası Kazak raket Mikhail Kukushkin, 10 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'yu 3-6, 6-1, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

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