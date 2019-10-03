Son yılların en iyisi

ÜMİT AVCI

Avrupa Basketbolu’nun 1 numaralı organizasyonu Turkish Airlines Euroleague’de sezon bugün başlıyor, Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko saat 22.00’de Real Madrid deplasmanıyla açılışı yaparken, Anadolu Efes ise yarın bir diğer İspanyol Barcelona’yı Sinan Erdem’de konuk etmeye hazırlanıyor.

İki Türk takımının Final Four’da boy göstererek tarihi bir başarı elde ettiği geçen yılın ardından, iki ekibimizde yine planlar, en iyiler arasına girmek için yapılıyor.

Ancak bu sezon işlerin çok daha zor olacağı bir gerçek. Çünkü NBA yıldızlarıyla kadrosunu donatan Barcelona, yıllar sonra en iyi kadrosuyla sezona girerken, Ettore Messina’yı takımın başına getiren Milano da artık yaptığı büyük yatırımların karşılığını almak istiyor. Fenerbahçe Beko ile birlikte Final Four’un gediklileri olan Real Madrid ve CSKA Moskova’nın dışında, Maccabi Tel Aviv, Khimki, Bayern Münih, Baskonia, Panathinaikos ve Olimpiakos gibi ekipler de zirve hayali kuruyor. Yani basketbolseverleri çok yoğun geçecek bir maraton bekliyor.

İki takımın eklenmesiyle bu sezon 18 takımlı lig usülü oynanacak Euroleague sezonunun bitişi ise Köln’de olacak. Final Four organizasyonuna Almanya’nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı açıklanırken, Türk takımları son dörde kalmaları durumunda büyük taraftar artısıyla sahaya çıkacak.

Öte yandan Fenerbahçe Beko Coachu Obradovic’in Euroleague’deki tartışmasız liderliği sürüyor. Deneyimli çalıştırıcı, bir tanesi Fenerbahçe’de olmak üzere tam 9 şampiyonluk yaşayarak kırılması güç bir rekora imza atmış durumda.

İlk hafta programı

BUGÜN:

20.00 Khimki-Maccabi FOX

21.00 Panathinaikos-Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih-AX Armani Olimpia Milan

22.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko

YARIN:

20.00 Zalgiris-Baskonia

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

21.00 Alba Berlin-Zenit

21.45 ASVEL-Olympiakos

22.00 Valencia-CSKA Moskova