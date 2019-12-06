‘Sörloth ateşli ortamı seviyor’

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’da bu sezon kaydettiği gollerle takımını sürükleyen Alexander Sörloth’un babası Göran Sörloth, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Son olarak Altay’a attığı golle bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren 24 yaşındaki santrforun performansının kendisini çok memnun ettiğini belirten eski Norveçli milli futbolcu “Oğlumun tüm maçlarını burada izliyorum. Takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşması ve birbirlerini sevmeleri başarısında önemli yer tutuyor. Ünal Karaman dürüst bir insan ve oyuncusuna olan yaklaşımı da bir diğer etken” dedi.

Bir dönem Bursaspor’da da forma giyen ve Türk futbolunu yakından tanıyan Göran Sörloth “Alexander’ın Türkiye’ye gelmesinde benim de etkim oldu. Ben zaten Türkiye’yi seven birisiyim. Oğluma kendisini nasıl bir futbol ortamının beklediğini anlattım, bazı tavsiyelerde bulundum. Trabzon büyük bir aile, severek gitti ve mutlu oldu. Buranın ona uyacağını biliyordum. Çünkü ateşli futbol ortamlarını çok seviyor” diye konuştu.

Baba Sörloth “Alexander çok çalışıyor. Antrenmanlarda sürekli ter akıtan bir futbolcu. Her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini görüyorum. Crystal Palace’ta forma giyme sıkıntısı yaşadığı bir dönemin ardından bu duruma gelmesi beni çok mutlu ediyor. Bu sezon en çok hatırımda kalan Beşiktaş’a attığı gol oldu” dedi.