Sörloth transferinde gerçek ortaya çıktı!

Crystal Palace forması giyen Alexander Sörloth, sezon başında 750 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor’a gelmişti.

Asist Analiz’in edindiği bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace oyuncunu sözleşmesinde son anda değişikliğe gitti.

Normal şartlar altında İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan oyuncunun, sözleşmesi uzatıldığı ortaya çıktı. Trabzonspor’a kiralık göndermeden önce, Sörloth için önlem alan İngiliz kulübü oyuncunun kontratını 2022’ye kadar uzattı.

Böylelikle bordo-mavili ekip, Norveçli golcüyü renklerine katmak isterse mecburen Crystal Palace kulübüyle tekrar masaya oturacak ve 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.