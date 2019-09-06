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06.09.2019 - 12:59

Sörloth'un hedefi Premier Lig!

Trabzonspor’da iyi bir başlangıç yapan Alexander Sörloth, Premier Lig’e dönme hedefinin olduğunu ancak şu anda bordo-mavilileri düşündüğünü belirtip, “Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” yorumunu yaptı.

Sörloth'un hedefi Premier Lig!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler 

Trabzonspor’un Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, İngiltere Premier Lig ile ilgili açıklamalar yaptı. Bordo-mavili takımda hızlı ve iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcu, Crystal Palace’ın kendisini takip ettiğini söyledi.

23 yaşındaki forvet, “Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacaktır” dedi.

Premier Lig’de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu aktaran Sörloth, Trabzonspor için savaşacağını anlatıp,  “Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır. Ama şu anda tek düşündüğüm elimden gelenin en iyisiyle Trabzonspor’a hizmet etmek. Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” diye konuştu.

Sörlothun hedefi Premier Lig

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