Sparta Prag - Trabzonspor: 2-2

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Başkent Prag'daki Generali Arena'da oynanan maçta Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Müsabakada Trabzonspor'un gollerini 83. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Sörloth kaydetti. Sparta Prag'ın gollerini 16. dakikada Costa ve 68. dakikada Guelor Kanga attı. Öte yandan mücadele Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik (Dk. 87 Moberg Karlson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk. 90 Hancko), Tetteh (Dk. 80 Kozak)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 46 Sorloth), Abdükadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90 3 Doğan Erdoğan)

Goller: Dk. 16 Costa, Dk. 68 Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 Ekuban, Dk. 89 Sorloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Nita, Dk 54 Tetteh, Dk 65 Travnik (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür, Dk 47 Hüseyin Türkmen, Dk. 65 Sosa (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı. Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı. Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı.

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Sparta Prag'ta Kanga'nın serbest vuruştan yolladığı pasta Sacek kaleciyi yokladı ancak bordo-mavili kaleci Uğurcan'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Kanga'nın vuruşunda top kaleci Uğurcan'ı geçerek filelerle buluştu: 2-0

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un dönerek yaptığı vuruşta top üst direğin az üzerinden auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın kulladığı serbest vuruşta Ekuba'nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada bordo-mavili takım skoru eşitledi. Ekuban'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un kale alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-2

Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte izledi.