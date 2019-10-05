‘Sporun gücünü kullanıyoruz’

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Turkcell Pazarlama Müdür Yardımcısı, bu yıl hem Platinum Bosphorus Cup’ta hem Gelibolu Maratonu’yla sosyal mesajlar verdiklerinin altını çizdi. Yiş, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen tarama projesindeki rakamların çok önemli boyutlara ulaştığını da ifade etti.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta verdiği ‘temiz deniz’ projesiyle büyük alkış alan Turkcell, şimdi de Gelibolu Maratonu’nda ‘adımlar fidana’ diyerek doğaya yeni bir katkı yapmaya hazırlanıyor. Turkcell’in bu büyük hizmetlerini tek tek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş’ten dinledik.

Gelibolu Maratonu her yıl daha da büyüyor. Böyle güzel bir organizasyon devam edecek mi?

-Biz bu tür organizasyonları ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelibolu Maratonu da çok özel bizim için. Düzenlenen yerin tarihi önemi maratonu ayrı bir yere taşıyor. Bu sene çıkan orman yangınlarına üzüldük ve orada her katılımcı için 10 fidan dikme kararı aldık. Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta da başka bir sosyal mesaj verdik ve ‘temiz deniz’ sloganıyla bunu yaptık. Gelibolu’da da ‘Adımlar fidana’ diyeceğiz.

Sosyal mesajlarınız bu yılki organizasyonlarda daha fazla. Bunun özel bir nedeni var mı?

- Spor bütünleştirici bir güç. Spor herkesi yan yana getirebilen bir kulvar. Sosyal mesajları verme açısından spor organizasyonları çok güçlü bir ulaştırıcı. Bu yüzden mesajlar vermek istedik. Bosphorus Cup’ta teknemizle çıktık, gönüllü arkadaşlarımızla çöp topladık. Sergi için çıkan atıklardan sanat eserleri yaptık. Şampiyonluk kupasına, atıklardan yapılan bir balığı da verdik. Plastikler daha da fazlalaşsa yelken müsabakalarını yapacak bir yeriniz olmayacak. Koşu için de aynı durum. Ne kadar fazla ağaç olursa o kadar fazla spor yapılacak alanlar olacak. Biz de bu sene katkı için fidan sayısını artırdık.



3 aşama var

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığınız tarama projesi ne durumda? Rakamları paylaşabilir misiniz?

-Taramanın devam etmesi gerekli. Sporcu bence üç aşamadan oluşuyor. Öncelikle kimin hangi branşa yeteneği olduğunu bulmalısınız. İkinci aşama eğitim. Üçüncüsü de destek. Biz Turkcell olarak bunu yapıyoruz. Maddi yardımı yapalım, köşeye çekilelim yanlış bir kavram. Biz bu yüzden saydığım üç aşamada da varız. 81 ilde neredeyse 15 bin okulda 1 milyon 200 öğrenci tarandı. Yaklaşık 50 bin civarı öğrenci ikinci safhaya geçti. Bu öğrencilerin iki yıl süren bir eğitimleri olacak ve geleceğin sporcuları onlar olacak. Bunların içinde 3 bin 500 engelli öğrenci de var.







‘Gururluyuz’

Bedensel engelli sporcular demişken, onlara da desteğiniz sürüyor...

-Buradaki başarılar da gururumuz olmaya devam ediyor. Yüzücümüz Sümeyye Boyacı’nın başarıları örnek oluyor herkese. Ne kadar destek verirseniz o kadar başarı geliyor. Her yıl daha yeni başarılar kazanmak herkes gibi bizleri de fazlasıyla gururlandırıyor. Tabii ki bedensel engelli sporcularımıza da desteğimiz artarak devam edecek.

‘Ne olursa olsun hep tam destek’

Olimpiyatlarda Turkcell’in desteklediği birçok sporcu sahne alacak. Bu sizin daha çok heyecanlanmanızı sağlıyor mu?

-Sporcularımızla her yaptığımız konuşmada madalya ümitlerimiz biraz daha artıyor. En çok madalya isteyen onlar. Türk halkı olarak bunu bilmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir çalışma tempoları var. Desteğimizi sürdürmeliyiz onlar için. Evet Ramil 5. oldu, Yasmani madalya elde edemedi. Ama sonuçta bu sporcularımız Tokyo’ya gidecek ve biz bu yüzden onlara destek olmalıyız. Onlar madalya alamasa da onların örnek aldığı isimler başarıya ulaşacaktır.

Turkcell’in destekleri başarı gelmese de devam ediyor. Sponsorluklarınız da ilk hedefiniz nedir?

-Spor çok geniş bir kavram. Siz ne kadar fazla branşta başarı elde ederseniz ülke tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz. Madalya alamasanız bile sizi örnek alacak isimler de oluyor. Birçok insan spor izlemeye başlıyor. Necati Er’i bilmeyenler, onun üç adım atlamadaki müsabakalarını izleyerek çocuklarını belki bu spora yönlendirecekler. Bu yüzden desteği hemen başarıyla endekslemek çok yanlış.

Adımlar Turkcell ile fidana dönüşecek

Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu yarın Çanakkale’de gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. Maraton ve yarı maratonun 09.30, 10 kilometrelik koşunun 10.00, büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise startı 10.15’te verilecek. Her katılımcı için 10 fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması ise ‘Adımlar Fidana’ olarak belirlendi. Üç yıl önce düzenlenen maratonda, katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı da büyümeye hızlanarak devam edecek.

‘Spor okumayı çok seviyoruz’

Spora sadece futbol olarak bakmıyorsunuz. TURKSPOR’u derginiz de bunun en güzel örneği...

- Sporcu biyografilerini koyduk sitemize. Çocuklarımız şampiyonların nasıl yetiştiğini okuyabiliyorlar. Yıldızlarda, gençlerde bir sürü madalya geliyor. Bunları herkes oradan bulup okuyabiliyor. Daha önceden de dediğim gibi başarı elde eden milli sporcuların gelecek nesillere örnek olması da sağlanıyor. Dergimiz bir milyon barajını aştı. Demekki biz sporun her branşını okumayı seviyoruz.