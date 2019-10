Sporun yeni rengi!

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü amatör branşlara gereken desteği vermek için yeni bir kanal kurduklarının altını çizdi. İbrahim Eren, “Rızaları, Beytullahları, Tahaları, Sümeyyeleri, İremleri izleyen çocuklarımız, gençlerimiz, kendilerini oralarda görmeyi hayal edecekler” dedi

Sporseverlerin merakla beklediği TRT Spor 2 kanalı test yayınlarına başladı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, yeni spor kanalı hakkında açıklamalarda bulundu. Eren, amatör branşlara daha fazla yer verebilmek ve Türk sporunun gelişmesine katkı sunmak amacıyla ikinci bir spor kanalını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sporda futbolun tartışılmaz bir baskınlığı olduğunu söyleyen Eren, “Maalesef medyada amatör branşlara çok fazla yer verilemiyor. Futbolun tartışılmaz bir baskınlığı var. Bu yıl TRT Spor’da 400’den fazla canlı yayın gerçekleştirdik. Bunların 200’den fazlası futbol dışındaki amatör olarak nitelendirdiğimiz branşlardan. TRT Spor’da futbol dışındaki diğer branşlara yer vermeye özen gösteriyorduk fakat yine de yeterli görmedik. Sporu bütün yönleri ile hemen her yaştan vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek ve sporun yaygınlaşmasını sağlayacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu tespit ettik. TRT Spor, Türkiye’nin en önemli spor markalarından birisi ancak TRT Spor 2 sayesinde spor alanında TRT’nin de, amatör sporların da çok daha güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum” dedi.

TRT olarak kamu yayıncısı olma sorumluluğunun gereğini toplumu ilgilendiren bütün alanlarda yerine getirmek için büyük bir titizlikle çalıştıklarının da altını çizen İbrahim Eren, “Şu an yaptığımız ve gelecekte yapmayı planladığımız her şeyi aynı bilinçle yapmaya özen gösteriyoruz. ‘TRT Spor 2 ile Türk sporu yeni bir döneme başlıyor’ gibi iddialı bir sözümüz var. Bunu inanarak söylüyoruz. Attığımız adımlar belki yarın hemen sonuç vermeyecek ama yıllar sonra bugün ektiğimiz fidanlar, meyvesini verecek. İleride Olimpiyat oyunlarındaki başarımızdan bahsederken, çocuklarımızın TRT Spor 2 sayesinde futbol dışındaki branşlara da yöneldiğini ve bu başarılarının en büyük nedenleri arasında TRT Spor 2’nin olduğunu konuşacağız. Bunu da sağlam bir spor kültürünün oluşmasına aracılık ederek oluşturacağız” diye konuştu.



‘Hikayeler var’

Tüm Türkiye’nin, özellikle de gençlerin futbol dışındaki spor dallarıyla tanışmasını arzu ettiklerini sözlerine ekleyen Eren konuşmasına şöyle devam etti: “Sloganımız ‘Sporun her rengi’. Sadece amatör spor müsabakaları değil, ilgili spor branşı nasıl oynanır, bulunduğunuz şehirde nerede yapabilirsiniz gibi programlar TRT Spor 2’de yer alacak. Yani spora dair her şey yeni kanalımızda olacak. Sıklıkla söylediğimiz gibi TRT Spor 2 ile Türk sporu yeni bir döneme başlıyor. Artık futbol haricindeki branşlar da ekranlarda daha fazla yer bulacak. Rızaları, Beytullahları, Tahaları, Sümeyyeleri, İremleri izleyen, onların karşılaşmalarını TRT Spor 2’den takip eden çocuklarımız, gençlerimiz, kendilerini oralarda görmeyi hayal edecekler. Sporlarla daha yakından ilgilenecekler ve belki de şampiyonluklar yaşayacaklar. O hikayelerinin bir yerinde de TRT Spor 2 olacak. İşte bu yüzden TRT Spor 2’nin Türk sporuna büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

‘Önemli bir proje’

Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, TRT Spor 2’nin Türk sporuna hayırlı olmasını diledi. Milli güreşçi, “İnsanlar en güzel televizyonda yönlendirilir. TRT Spor 2 sayesinde ülkemize yeni şampiyonluklar kazandıracak gençler çıkacaktır” dedi

Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, TRT Spor 2’nin çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Kayaalp şöyle devam etti: “Çünkü insanlar en güzel televizyonda yönlendirilir. TRT Spor 2 sayesinde inşallah güreş, yüzme, tekvando, boks, judo ve diğer branşlara da ilgi duyacaklarını böylelikle yeteneğini keşfedip ülkemize yeni şampiyonluklar kazandıracak gençler çıkacaktır. İnşallah Türk sporuna hayırlı olur.”

Kendisinin tek hedefinin Türkiye’ye şampiyonluklar kazandırmak olduğunu da sözlerine ekleyen milli güreşçi, “İstiklal Marşı’nı söylettirmek, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz her zaman. Bunu devam ettirebilmek önemli. 9. Avrupa şampiyonluğum, 4. dünya şampiyonluğum, dünya ikinciliklerim ve üçüncülüklerim de var. Bu istikrarı korumak, bu başarıyı ülkemize kazandırmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zaman bu duygu ve düşüncelerle yoluma devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tokyo’da altın madalya için mindere çıkacağının altını çizen Rıza Kayaaalp, “Olimpiyat benim adıma bütün parçaları birleştirecek. Diğer madalyalarımın yanında her şeyi tamamlayacak, inşallah Allah nasip ederse. Yeter ki aynı hedef doğrultusunda çalışalım. Hep içimizde o arzu devam etsin ülkeyi temsil etme aşkı devam etsin. Biz elimizden geleni yapıp tevekkülümüzü verelim, Allah nasip etsin, nasip etmese bile şükür ederiz. Vatan sağ olsun deriz. Yapacak bir şey yok. Yeter ki çok çalışalım” diye konuştu.

‘Daha çok takip edileceğiz’

Bedensel Engelliler Beytullah Eroğlu da TRT Spor 2 ile amatör branşların daha fazla takip edileceğini söyledi. Böyle bir kanalın açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten milli sporcu, “Amatör sporlar olarak bu konudan muzdariptik. İzleyip spora başlayacak insanlar için de böyle bir kanal çok iyi olacak. İnşallah bu tohum yeşerecektir ve bizleri mutlu edecektir” dedi.



Genel Müdür İbrahim Eren’e teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Eroğlu şu ifadeleri kullandı: “Biz mücadele ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz... Ama buna medyanın ilgisi olmayınca o kadar değeri kalmıyor. Bu sene ufak bir aksilik yaşadık ve 9 yıl sonra maalesef ilk defa madalya seremonisini tribünden seyrettim, gerçekten benim için acıydı. Kendime ‘2020 yılında ben bu madalya seremonisini tribünden izlemeyeceğim’ dedim. İnşallah aynı hızla önümüzdeki hafta çalışmaya başlıyorum. Bir an önce olimpiyat madalyasını ülkemize getirmek istiyorum,”

‘Şampiyonluğa giden yolculuk ekranlarda’

TRT Spor 2’de sadece maçları değil, sporcuların hazırlık dönemlerini de yayınlayacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “Gerçekten görünenin çok ötesinde işler yapıyoruz” dedi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren TRT Spor 2 kanalının içeriği hakkında da bildi verdi. Sadece popüler branşlarda mücadele eden sporcular değil, sporun her dalındaki isimlerle bir araya geldiklerini ve buna devam edeceklerini belirten Eren, “Yanımızda çok değerli iki şampiyon sporcumuz var. Beytullah ve Rıza… Öncelikle hem Beytullah’ın hem de Rıza’nın hakkını verelim. Her zaman çalıştılar, gayret ettiler. Şampiyon olunca herkes kapılarını açar ama TRT Spor 2’nin görevi tam da burada başlıyor. Onların şampiyonluğa giden yolculuğunu ekranlara biz taşıyacağız” dedi.



Olimpiyat oyunlarının yeni adresinin de TRT Spor 2 olacağını vurgulayan İbrahim Eren şöyle devam etti: “Dünya ve Avrupa atletizm şampiyonaları geniş bir şekilde ekranlarımızda yer alacak. Her hafta sayısız canlı yayın... Branşlardan haberler, önemli gelişmeler... Sporcuların sadece müsabaka anları değil, yaşam kesitlerinden örnekler ve kampları da kanalımızda olacak. Hali hazırda milli maçlar, olimpiyat oyunları, atletizm şampiyonaları ve diğer spor müsabakalarını büyük bir titizlikle yayınlıyoruz. Bugün TRT olarak geldiğimiz noktada yayıncılık anlamında uluslararası kalitede işler yapıyoruz. Birçok uluslararası organizasyonda tamamen kendi çalışanlarımızdan oluşan ekipler tarafından çekimler yapılıyor ve dünyanın birçok ülkesinde bu yayınlar kullanılıyor. Gerçekten görünenin çok ötesinde işler yapıyoruz.”



Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür eden Eren, “Hem bakanımıza, hem de değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın çok değerli isimleriyle birlikte uzun süren titiz çalışmalar yaptık” diye konuştu.

RAKAMLARLA TRT SPOR2



-Kanalda amatör branşlarla ilgili olarak haftada 20 farklı program yapılacak.

-21 Eylül tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan kanalda bugüne kadar 43 organizasyon ekranlara geldi.

- Kanalda Voleybol, Hentbol, Güreş, B1 Futbol, Binicilik, Off Road, Etnosporlar, Atletizm branşlarında yayın yapıldı.

-Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası’ndan 9 maç canlı olarak ekranlara geldi.

- Kanalda 1-31 Ekim tarihleri arasında toplam 58 adet canlı yayın yapılması planlanmaktadır.