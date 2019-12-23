Stancu'dan inanÄ±lmaz performans! 6 haftada...

SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin Rumen golcÃ¼sÃ¼ Bogdan Stancu, son 6 haftada da rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.

Ligde bu sezon kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± formayla 16 haftada 15 maÃ§a Ã§Ä±kan Stancu, 11 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

Kariyerinin en iyi sezonlarÄ±ndan birini geÃ§iren 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, son 6 lig maÃ§Ä±nda fileleri 8 kez sarstÄ±.

Stancu, bu sÃ¼reÃ§te KasÄ±mpaÅŸa ve GÃ¶ztepe aÄŸlarÄ±nÄ± 2'ÅŸer kez havalandÄ±rÄ±rken, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, FenerbahÃ§e ve Demir Grup Sivasspor'a birer gol attÄ±.

TÃ¼rkiye'de ilk olarak Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu, bu sezon ayrÄ±ca Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maÃ§larÄ±nda gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda zirvede yer alan Stancu, son olarak GenÃ§lerbirliÄŸi'nin dÃ¼n sahasÄ±nda lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n ilk golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Stancu, baÅŸkent ekibinin teknik direktÃ¶r Hamza HamzaoÄŸlu'nun geliÅŸinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§mesinde attÄ±ÄŸÄ± gollerle Ã¶nemli rol oynadÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda cezalÄ±

Bogdan Stancu, Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Deneyimli golcÃ¼, takÄ±mÄ±nÄ±n ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ta forma giyemeyecek.

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