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03.12.2019 - 17:21 |

Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi

Manchester City’den Raheem Sterling, rekor bir sponsorluk teklifi aldı. Ünlü spor giyim markası Nike, İngiliz yıldıza 2023’e kadar 118 milyon euroluk teklif yaptı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester City’nin başarılı yıldızı Raheem Sterling, sponsorluk teklifiyle dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sterling için ünlü spor giyim mağazası Nike’ın 118 milyon euroluk teklif getirdiği öne sürüldü.

Nike’ın Sterling’e 2023’e kadar sözleşme yapmayı teklif ettiği aktarıldı. İngiliz futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Sterling, kariyerinin en yüksek sponsorluk anlaşmasını yapacak.

Sterlinge çılgın sponsorluk teklifi

Sterlinge çılgın sponsorluk teklifi
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