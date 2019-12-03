Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester City’nin başarılı yıldızı Raheem Sterling, sponsorluk teklifiyle dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sterling için ünlü spor giyim mağazası Nike’ın 118 milyon euroluk teklif getirdiği öne sürüldü.

Nike’ın Sterling’e 2023’e kadar sözleşme yapmayı teklif ettiği aktarıldı. İngiliz futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Sterling, kariyerinin en yüksek sponsorluk anlaşmasını yapacak.