Sturridge'de hedef 25 Ağustos

Santrfora Alexander Sörloth’u alan Trabzonspor, yıldız bir golcü için de çalışmalarını sürdürüyordu. Son olarak Liverpool forması giyen Daniel Sturridge’ın ailesini Trabzon’a getiren Fırtına, golcü futbolcudan gelecek son kararı bekliyor. Şu ana kadar gelinen noktada bir aksilik olmadığı takdirde imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetimin ise İngiliz futbolcu için çok farklı bir hedefi var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, hafta içerisinde 29 yaşındaki futbolcuya imzayı attırmayı çok istiyor.

Taraftarlar sabırsızlanıyor

Eğer Sturridge istenildiği gibi hafta içerisinde imzayı atarsa, 25 Ağustos’ta ligin ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak maça kadar yetiştirilmeye çalışılacak. Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun ilk maçına Akyazı Stadı’nda çıkarak Bordo-Mavili futbolseverler ile tanışması bekleniyor. İngiliz futbolcunun gelme ihtimaline karşın şimdiden taraftarların hazırlık içerisinde olduğu da gelen haberler arasında.