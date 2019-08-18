Sturridge'de hedef 25 Ağustos
Yıldız bir golcü için uzun süredir çabalarını sürdüren Fırtına, Sturridge’de mutlu sona artık çok yakın. Trabzonspor Yönetimi’nin hedefi, İngiliz santrforu 25 Ağustos’ta Yeni Malatya ile oynanacak maçta taraftarın önüne çıkarmak.
Santrfora Alexander Sörloth’u alan Trabzonspor, yıldız bir golcü için de çalışmalarını sürdürüyordu. Son olarak Liverpool forması giyen Daniel Sturridge’ın ailesini Trabzon’a getiren Fırtına, golcü futbolcudan gelecek son kararı bekliyor. Şu ana kadar gelinen noktada bir aksilik olmadığı takdirde imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetimin ise İngiliz futbolcu için çok farklı bir hedefi var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, hafta içerisinde 29 yaşındaki futbolcuya imzayı attırmayı çok istiyor.
Taraftarlar sabırsızlanıyor
Eğer Sturridge istenildiği gibi hafta içerisinde imzayı atarsa, 25 Ağustos’ta ligin ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak maça kadar yetiştirilmeye çalışılacak. Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun ilk maçına Akyazı Stadı’nda çıkarak Bordo-Mavili futbolseverler ile tanışması bekleniyor. İngiliz futbolcunun gelme ihtimaline karşın şimdiden taraftarların hazırlık içerisinde olduğu da gelen haberler arasında.