Sumudica: Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı GMG Kırklarelispor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen elenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, maçın adeta antrenman havasında geçtiğini söyledi.

Karşılaşmada Süper Lig'de fazla süre alamayan oyunculara şans verdiğini belirten Sumudica, "Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu. İki gün aradan sonra yeniden lig maçı var. Ona odaklanacağız. Her şeye rağmen takımımı tebrik ediyorum. Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik." ifadelerini kullandı.

Ligde puan toplamaya odaklandıklarını aktaran Sumudica, Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçta iyi bir sonuç elde etmek istediklerini kaydetti.

Erdem: "Hayallerimizde vardı"

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, ilk maçta kazanmanın avantajıyla Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Çok değerli bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Tabii burada tur atlamak kolay değildi. Bunun için çok savaşmamız gerekiyordu. Futbolcularımla da bunu konuşmuştuk. Tam bir kontra takımı gibi oynadık. Bunu başardık. Tatile mutlu çıkıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, ligde de kupada da görevlerini yaptılar. Gaziantep'e Süper Lig'de başarılar dilerim. Böyle bir sonuç hayallerimizde vardı. Gaziantep takımı bugün rotasyonla maça çıktı. Bunu değerlendirmek istiyorduk. Maçı çok istiyorduk. Takımımdaki oyuncular böyle maçları seviyor. Çıkıp oynayıp başardılar."