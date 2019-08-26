Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolSüper Lig 2. hafta puan durumu! Süper Lig'de 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü
26.08.2019 - 22:54

Süper Lig 2. hafta puan durumu! Süper Lig'de 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı 2. hafta mücadeleleriyle devam etti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü haftada son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise Konyaspor karşısında son dakikada 2 puan kaybetti. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de 2. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve 3. hafta fikstürü...

Süper Lig 2. hafta puan durumu! Süper Lig'de 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı bu akşam oynanan Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçıyla sona erdi. İşte büyük bir merakla araştırılan Süper Lig'de 2. haftanın panoraması ve 3. haftanın programı...

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA SONUÇLARI

Süper Lig 2. hafta puan durumu Süper Ligde 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü


SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig 2. hafta puan durumu Süper Ligde 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü


SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig 2. hafta puan durumu Süper Ligde 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü




Adebayor, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emmanuel Adebayor, Kayserispor'a imzayı attı!

Emmanuel Adebayor, Kayserispor'a imzayı attı!

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'ye imza attı!

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'ye imza attı!

Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'de!

Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'de!

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

Sıradaki Haber