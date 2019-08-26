26.08.2019 - 22:54
Süper Lig 2. hafta puan durumu! Süper Lig'de 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı 2. hafta mücadeleleriyle devam etti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü haftada son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise Konyaspor karşısında son dakikada 2 puan kaybetti. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de 2. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve 3. hafta fikstürü...
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı bu akşam oynanan Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçıyla sona erdi. İşte büyük bir merakla araştırılan Süper Lig'de 2. haftanın panoraması ve 3. haftanın programı...
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI