Süper Lig 2. hafta puan durumu! Süper Lig'de 2. hafta sonuçları ve 3. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı bu akşam oynanan Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçıyla sona erdi. İşte büyük bir merakla araştırılan Süper Lig'de 2. haftanın panoraması ve 3. haftanın programı...



SÜPER LİG'DE 2. HAFTA SONUÇLARI







SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PUAN DURUMU







SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI











