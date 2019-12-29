Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 17. hafta! Süper Lig'de 2. devre ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2019-2020 sezonunun ilk yarısının son haftasında birbirinden çarpıcı maçlar oynandı. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de 17. hafta puan durumu, maç sonuçları ve. 2. yarının başlangıç tarihi...



SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI









SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG'DE 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig'de 2. yarı 17 Ocak Cuma günü başlayacak. Büyük bir merakla beklenen 2. yarı öncesi maç programı ise henüz belli olmadı.