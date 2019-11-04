HaberlerFutbolSüper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 11. hafta fikstürü
04.11.2019 - 22:02 |
Süper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 11. hafta fikstürü
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bu akşam Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanan ve deplasman ekibinin 90+3'te bulduğu golle 2-1 kazandığı maçla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan zorlu maçlar sonrası ortaya çıkan sonuçları, oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın programını bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de haftanın görünümü...