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HaberlerFutbolSüper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 11. hafta fikstürü
04.11.2019 - 22:02 |

Süper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 11. hafta fikstürü

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bu akşam Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanan ve deplasman ekibinin 90+3'te bulduğu golle 2-1 kazandığı maçla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan zorlu maçlar sonrası ortaya çıkan sonuçları, oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın programını bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de haftanın görünümü...

Süper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 11. hafta fikstürü

SÜPER LİG 10. HAFTA SONUÇLARI

Süper Ligde 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 11. hafta fikstürü



SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 11. hafta fikstürü



SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 11. hafta fikstürü


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