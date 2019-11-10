Süper Lig'de 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 12. hafta fikstürü

Süper Lig'de milli ara öncesi oldukça heyecanlı maçlar oynandı. 4 büyüklerin hata yapmadığı haftada maç sonuçlarını ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de haftanın görünümü ve önümüzdeki haftanın fikstürü...



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI









SÜPER LİG'DE 11. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ







