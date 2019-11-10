10.11.2019 - 21:09 |
Süper Lig'de 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 12. hafta fikstürü
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla sona erdi ve gözler puan durumuna çevrildi. Peki haftalar sonra liderliğin el değiştirdiği Süper Lig'in 11. haftasında neler oldu? İşte Süper Lig'de 11. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın fikstürü...
Süper Lig'de milli ara öncesi oldukça heyecanlı maçlar oynandı. 4 büyüklerin hata yapmadığı haftada maç sonuçlarını ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de haftanın görünümü ve önümüzdeki haftanın fikstürü...
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ