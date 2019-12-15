15.12.2019 - 21:22 |
Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta maçları
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üst üste puan kaybetmesiyle Sivasspor liderliğini iyice pekiştirirken gözler Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarına çevrildi. İşte iki maçın eksik olduğu Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de 15. hafta birbirinden çarpıcı maçlara sahne oluyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında 87. dakikasına 2-0 önde girdiği maçta ligin son sırasındaki Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak büyük bir yara almasının ardından bugün de Fenerbahçe lider Sivasspor'a 3-1, son 6 haftada 6 galibiyet alan Beşiktaş da sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. İşte Süper Lig'de 15. haftanın görünümü...
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (2 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (2 MAÇ EKSİK)