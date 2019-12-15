Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta maçları

Süper Lig'de 15. hafta birbirinden çarpıcı maçlara sahne oluyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında 87. dakikasına 2-0 önde girdiği maçta ligin son sırasındaki Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak büyük bir yara almasının ardından bugün de Fenerbahçe lider Sivasspor'a 3-1, son 6 haftada 6 galibiyet alan Beşiktaş da sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. İşte Süper Lig'de 15. haftanın görünümü...



SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (2 MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (2 MAÇ EKSİK)







