Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta maçları
15.12.2019 - 21:22 |

Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta maçları

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üst üste puan kaybetmesiyle Sivasspor liderliğini iyice pekiştirirken gözler Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarına çevrildi. İşte iki maçın eksik olduğu Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta maçları

Süper Lig'de 15. hafta birbirinden çarpıcı maçlara sahne oluyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında 87. dakikasına 2-0 önde girdiği maçta ligin son sırasındaki Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak büyük bir yara almasının ardından bugün de Fenerbahçe lider Sivasspor'a 3-1, son 6 haftada 6 galibiyet alan Beşiktaş da sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. İşte Süper Lig'de 15. haftanın görünümü...

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (2 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 16. hafta maçları



SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (2 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 16. hafta maçları


Abdullah Avcı: "Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray..."
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adil Gevrek: "İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz"

Adil Gevrek: "İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz"

Manchester City, Arsenal'ı dağıttı!

Manchester City, Arsenal'ı dağıttı!

Sergen Yalçın: "Bu tarz futbol Türkiye’de daha popülermiş"

Sergen Yalçın: "Bu tarz futbol Türkiye’de daha popülermiş"

Sıradaki Haber