Süper Lig'de gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçında!

Trabzonspor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmana ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla süren idman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı. Tedavisine devam edilen İspanyol stoper Victor Ruiz çalışmada yer almadı.

Trabzon kenetlendi

Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçını toparlanma yolunda büyük bir fırsat olarak görüyor. Müsabakanın biletlerini tüketen taraftarlar dev maçta tribünleri tamamen dolduracak

Trabzonspor, Süper Lig’deki kötü gidişatını ezeli rakibi Beşiktaş karşısında sonlandırmak istiyor. Geride kalan 5 haftada; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.



Son 3 maçta Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi tam 7 puan kaybetti. Zirve yarışında geride kalan Trabzonspor, kendisi gibi kötü günler geçiren Beşiktaş’ı yenerek düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Sturridge kadroda

Karadeniz ekibinde teknik heyet, futbolcular ve yönetim kurulu gibi taraftarlar da maça büyük önem veriyor. Müsabakaya çok yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar biletleri tamamen tüketti. Kulüplen yapılan açıklamada biletlerin bittiği ve müsabakanın tamamen dolu tribünler önünde oynanacağı kaydedildi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge’nin ise bugün yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunmuyor.

Deplasman kabusu

Kartal, Süper Lig’de çıktığı son 4 deplasman maçından da yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon rakip sahada Galatasaray’a 2-0, Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu sezon ise Demir Grup Sivasspor’a 3-0 ve Gazişehir Gaziantep’e 3-2 yenilerek son 4 maçta sıfır çekti. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde konuk olduğu Slovan Bratislava’ya da 4-2 yenildi.



Deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı kaybeden Kartal 14 gol yerken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Diğer yandan siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı toplam 6 resmi karşılaşmanın 5’inde kalesini kapatamadı. Kalesinde 12 gol gören Beşiktaş rakip ağlara 10 gol gönderebildi.