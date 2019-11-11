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11.11.2019 - 17:32 |

Suudi Arabistan’da flaş karar! Kadın taraftarlar...

Suudi Arabistan’da yapılacak İspanya Süper Kupası dörtlü finalleri öncesi İspanyol kadın taraftarların maçlarda istedikleri kıyafetleri giyebilmesi ve istedikleri yerde oturabilmesi izni çıktı.

Suudi Arabistan’da flaş karar! Kadın taraftarlar...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Suudi Arabistan’da yapılacak İspanya Süper Kupa maçı öncesi flaş bir karar alındı. Marca’da yer alan haberde, İspanya Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan’lı yetkililer arasında bir anlaşma yapılarak, kadın taraftarların maça girmeleri sağlandı.

Anlaşmanın detaylarının daha ilginç olduğu vurgulandı. King Abdullah Stadı’nda 8-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak İspanya Süper Kupa’da kadınların istedikleri kıyafetle oturabilecekleri ve istedikleri yerde oturabilecekleri ifade edildi.

Suudi Arabistan’daki kanunlara saygılı ve uygun kıyafetler olacağı da eklendi. İspanyol kadın taraftarların bu konuda rahat olabilmeleri için böyle bir anlaşma yapıldı.

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