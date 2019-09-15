Taç atışı isyanı

Beşiktaşlı yöneticiler maç sonrası hakem Halil Umut Meler’i eleştirdi. Ahmet Ürkmezgil, “Bu oyunun bu şekle gelmesi çok üzücü. Penaltıdan önceki taç atışı VAR’dan incelenmeliydi. Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu. MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp’i göreve geldiğinde arayıp kutlamıştım. Bütün bu olaylarla ilgili çok dikkatli olunmasını gerektiğini söylemiştim. Dorukhan’a gelen tekme sarı kartla geçiştirildi. O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı” dedi.

Siyah-beyazlı yöneticilerden Ahmet Kavalcı da Vida’nın atıldığı penaltı öncesi taç atışının hatalı olduğunu söyledi. Kavalcı, “Beşiktaş’a karşı hakemler gayet seri şekilde karar veriyor. her hafta hakem hakem konuşuyoruz. Hakemler maçın önüne geçiyor. MHK bu işlere dikkat etmesi lazım. Antepli oyuncu taç kullanıyor, bir ayağı içeride. 4. hakem müdahale etmiyor, VAR müdahale etmiyor. Bize gelince müdahale ediyorlar. MHK, artık buna bir çare bulmalı” diye konuştu.