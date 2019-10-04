Tacizci hakeme ihraç

SPOR SERVİSİ

ATP Floransa Challenger tenis turnuvasında maçın baş hakemi Gianluca Moscarella, 16 yaşındaki top toplayıcı kıza “Çok seksisin” dedi. Ardından ise “Ateşli misin?” diye sordu. “Büyük göğüsleri ve kalçalarıyla beni tahrik etti” diyerek skandal savunma yapan hakem turnuvadan ihraç edildi, hakkında soruşturma başlatıldı.