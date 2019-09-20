Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGüreşTaha Akgül final maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
20.09.2019 - 19:10 |

Taha Akgül final maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'da gerçekleşiyor. Bugün Milli gururumuz Taha Akyol, Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Şimdi bu heyecan verici mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Taha Akgül final maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

Taha Akgül final maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da finale yükseldi. Bize gurur yaşatan Taha Akyol altın madalya kazanmak isterken final maçını kaçırmak istemeyenler mücadelenin zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN? 

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül yarın akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin kesin saati ise henüz bilinmiyor.

    İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

    Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

    Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Süleyman Atlı dünya ikincisi

    Süleyman Atlı dünya ikincisi

    Sıradaki Haber