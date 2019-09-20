Taha Akgül final maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da finale yükseldi. Bize gurur yaşatan Taha Akyol altın madalya kazanmak isterken final maçını kaçırmak istemeyenler mücadelenin zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül yarın akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin kesin saati ise henüz bilinmiyor.