Takım gibi takım

ÜMİT AVCI

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’ndaki 2. maçında NBA yıldızlarından kurulu ABD karşısında mükemmel mücadele eden, rakibine 15 yıl sonra resmi maçlardaki ilk yenilgisini tattırmaya çok yaklaşan A Milli Takım’da yenilgiye rağmen moraller yerinde.

Salondaki Çinli taraftarların müthiş desteğini alan ve maç sonunda ayakta alkışlanan ay-yıldızlı oyuncular, ABD Milli Takımı’nın oyuncuları tarafından da kutlandı. Sergilenen bu mücadele sonrasındaki ilgi ve takdir, yenilgiye rağmen özgüveni tavana çıkardı, teknik ekibin ileriye daha umutlu bakmasını sağladı.

Maç sonrasındaki en olumlu noktalardan birisi de tüm oyuncuların birbirlerine destek oluşuydu. Otelde toplanan oyuncular, özellikle maçın sonunda faulleri kaçıran Doğuş ile Cedi Osman’ı teselli ederek, arkadaşlarına destek verdi. Normal sürenin son saniyesinde faul yaparak rakibi çizgiye yollayan ve uzatmanın sonunda da 2 faulü kaçıran Cedi, morali en bozuk isim olarak dikkat çekse de, arkadaşlarının destek konuşmalarıyla toparlandı.

Kaptandan konuşma

Takımın tecrübeli isimlerinden kaptan Semih Erden de arkadaşlarına bir konuşma yaparak, “ABD maçındaki oyunumuzla her takımı yenebileceğimizi gösterdik. Hemen bu maçı unutalım ve önümüze bakalım. Çekya’yı zaten yenmemiz şarttı. Bu nedenle o maçta hata yapmamalıyız. Çıkıp gücümüzü gösterelim, yeter ki böyle takım gibi kalalım, kenetlenelim, her şeyi başarırız’ ifadelerini kullandı.

Stres attılar

A Milli Basketbol Takımı oyuncuları, dün sabah öğlene kadar serbestti ve birçok isim şehir turu yaptı. Teknik ekip oyuncuların üzerindeki stresi atması için kendilerine izin verirken, şehrin tarihi yerlerini dolaşan isimler Çin halkının ilgisiyle karşılaştı. ABD karşısındaki performansıyla herkesin saygısını kazanan oyuncularımız, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini de kırmadı.

Rakip Çekya

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’ndaki en kritik maçını bugün oynayacak. Milliler, Çekya ile Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde TSİ 11.30’da kozlarını paylaşacak. Mücadele NTV’den naklen yayınlanacak.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Türkiye, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

Öte yandan günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30’da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Hedef büyüttük

ABD karşısındaki performans, genç oyunculardan kurulu mililerin hedeflerini yukarıya çekmesini sağladı. Çekya maçını kazanması durumunda 2. tura yükselecek olan A Milliler, önceki gün Yunanistan’ın Brezilya’ya yenilmesi nedeniyle çapraz gruptan çıkma umutlarını da artırdı. Shenzhen’de oynanacak 2. Tur maçlarında alınacak Brezilya galibiyeti ile ilk 8 şansının yakalanma ihtimalinin oldukça yükselmesi, ABD maçının üzüntüsünü hafifletti ve tüm ekip çeyrek final hayalini kurmaya başladı.