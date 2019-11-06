Taner Atilla: BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yeneceÄŸiz

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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5'inci Turu'nda AltÄ±nordu ile eÅŸleÅŸen Denizlispor'da BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Taner Atilla, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

KuranÄ±nÄ±n herkese hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunan Taner Atilla, "BugÃ¼n 5'inci tur kura Ã§ekimi yaptÄ±k. Herkese hayÄ±rlÄ± olsun. Fair-play ruhu iÃ§inde gÃ¼zel bir mÃ¼cadele ile spor kamuoyuna ve Ã¼lkemize yakÄ±ÅŸan bir mÃ¼cadele olmasÄ±nÄ± canÄ± gÃ¶nÃ¼lden temenni ediyorum. Biz de Ã§ok uzaÄŸa gitmedik. KomÅŸumuz AltÄ±nordu ile eÅŸleÅŸtik. Ä°lk maÃ§Ä± Ä°zmir'de oynayacaÄŸÄ±z. Daha sonra da Denizli'de kendilerini aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Tekrardan herkese hayÄ±rlÄ± olsun, tÃ¼m takÄ±mlarÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum" diye konuÅŸtu.

"LÄ°GÄ°N BAÅžINDA GÃœCÃœMÃœZÃœ NASIL GÃ–STERDÄ°YSEK, YÄ°NE AYNISINI YAPACAÄžIZ"

Son haftalarda oynadÄ±klarÄ± maÃ§lara Ã¶nemli eksiklerle Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Atilla, "Bizler taraftarlar bÃ¼tÃ¼n bir yÃ¶netim, kulÃ¼bÃ¼z. OnlarÄ±n dediklerini tabii ki dikkate alacaÄŸÄ±z. Son haftalarda Ã¶nemli bÃ¶lgelerde Ã¶nemi isimler sakatlandÄ±. 1'den, 2'den 3'ten fazlaya Ã§Ä±ktÄ± maalesef. DolayÄ±sÄ±yla eksikleri sahada fazlasÄ±yla hissettik. BÃ¼tÃ¼n eksiklerimiz, sakatlÄ±klarÄ±mÄ±z iyileÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n misafiriyiz. TakÄ±mÄ±mÄ±z eski gÃ¼cÃ¼ne, mÃ¼cadelesine, mÃ¼cadele ruhuna tekrar kavuÅŸtuÄŸumuzun bilincindeyiz. TaraftarÄ±mÄ±z da bu bilinÃ§te olsun. DolayÄ±sÄ±yla tam kadro olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda lige nasÄ±l baÅŸlayÄ±p gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¶sterdiysek tekrardan gÃ¶stereceÄŸiz. Ligin baÅŸÄ±nda nasÄ±l birlik ve beraberliÄŸimizi kaybetmeden Ã§ok fazla paniÄŸe kapÄ±lmadan takÄ±mÄ±mÄ±za destek olarak mÃ¼cadeleyi hep birlikte omuzlamak, sÃ¼rdÃ¼rmek, takÄ±mÄ±mÄ±za, taraftarlarÄ±mÄ±za ÅŸehrimize de inancÄ±mÄ±z, gÃ¼vencimiz tam. Hep birlikte bir aileyiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BEÅžÄ°KTAÅž'A KARÅžI KAZANMAK Ä°Ã‡Ä°N SAHAYA Ã‡IKACAÄžIZ"

Hafta sonu oynayacaklarÄ± BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na da deÄŸinen Atilla, "Ä°nanarak geleceÄŸiz. Kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n maÃ§larda ciddi bir mÃ¼cadele ile Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Son Sivasspor maÃ§Ä± taraftarÄ±mÄ±z da tedirginliÄŸe yol aÃ§tÄ± ama bunu hemen Ã¼stÃ¼mÃ¼zden atmamÄ±z lazÄ±m. Ciddi bir takÄ±m var, ciddi bir yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Ã–zlenen SÃ¼per Lig hayatÄ± vardÄ± Denizli camiasÄ±nda. Bu Ã¶zlemin de farkÄ±ndayÄ±z. Bunun kÄ±ymetini bilen bir yÃ¶netim var. Herkes rahat olsun. Biz kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" dedi.