23.09.2019 - 20:44 | | AA
Taraftardan Orman ve Avcı'ya tepki
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta siya-beyazlı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.