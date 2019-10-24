Tarihin en hızlısı oldu

ONUR DİNÇER



Tenisin yaşayan efsanesi kariyerinde yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. ATP Basel turnuvasında, Alman Peter Gojowczyk ile karşı karşıya gelen İsviçreli tenisçi, 1500. maçına çıktı. Rakibini 2 sette geride bırakarak 232. galibiyetini elde etti. “Majeste” lakaplı tenisçi, Gojowczyk’yi 52 dakika içinde mağlup ederek, toplamda 110 maçı 1 saatin altında kazanarak tarihin en hızlı tenisçisi oldu. Federer’den daha çok maç yapan tek tenisçi Jimmy Connorr (1556). İsviçreli raket şimdi gözünü bu rekora çevirirken, G. Vilas (1240), I. Nastase (1170), R. Nadal (1163) gibi isimleri çoktan geride bıraktı.

En yetenekli de

İspanya’nın Marca gazetesi, internet sitesinde “Federer tenis tarihinin en yetenekli oyuncusu mu?” sorulu bir anket düzenledi. 7 binin üzerinde sporseverin oy kullandığı ankette, yüzde 92’lik bir dilim ‘evet’ seçeneğini işaretledi.

FEDERER REKORLARI

20 Grand Slam şampiyonluğu

31 Grand Slam finali

45 Grand Slam yarı finali

10 Üst üste Grand Slam finali

23 Üst üste Grand Slam yarı finali

36 Üst üste G.Slam çeyrek finali

3 Tek sezonda her G.Slam’i kazanma

310 gün dünya 1 numarası kalma

237 gün üst üste dünya 1 numarası