Ziraat Türkiye Kupası dörtdüncü turunda Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası ilk maçındaki performansı merak edilirken taraftar da 'Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

FERDİ KADIOĞLU KIRMIZI KURBANI

Genç futbolcu, beklediği kadar şans bulamadığı için mutsuz. Ersun Yanal, bu akşamki Tarsus maçında öğrencisini oynatmayı planlıyordu. Ancak Ferdi, hafta sonunda U19 Ligi’ndeki mücadelede kırmızı kart gördüğü için bu şansını kaybetti. Bu arada 20 yaşındaki orta saha oyuncununun ocak ayında kiralanma ihtimali bulunuyor. Ferdi’ye Hollanda’dan talipler olduğu, son kararı Ersun Yanal’ın vereceği öğrenildi.

TARSUS SÜRPRİZ PEŞİNDE

Uzun yıllar Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın formasını giyen Ergün Penbe’nin çalıştırdığı Tarsus ise kupada büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Rakibi gibi Sarı- Lacivertli renklere sahip olan 2. Lig ekibi, sezona iyi başlasa da ligde son 3 maçında galibiyet yüzü görmedi. Ergün Penbe ve öğrencileri, kupada turu geçerek yeni bir hava yakalamanın peşinde.