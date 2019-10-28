TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923'te temelleri atılan cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kurulan cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan her yurttaşın en değerli mirasıdır. Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesi ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 96'ncı yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."