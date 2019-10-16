Teksüt Bandırma: Hapoel Jerusalem: 69-73

Kara Ali Acar Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2nci çeyreği 14-11lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30luk skorla önde girdi. 3üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise JCovan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.

Teksüt Bandırma gruptaki 2nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.