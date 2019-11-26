Tenisin er meydanı!

ONUR DİNÇER

Roger Federer ile Alexander Zverev arasında Mexico City’de oynanan maçı tribünlerde 45 bin seyirci izledi ve bu gelmiş geçmiş en kalabalık tenis maçı olarak kayıtlara geçti. Majesteleri lakaplı İsviçreli raket, dahil olduğu organizasyonun kendisini çok etkilediğini belirterek “Mexico City’de yaşadığım bu sihirli geceyi hiçbir zaman unutmayacağım” dedi. Bir önceki rekor Serena Williams ile Kim Clijters arasında Brüksel’deki 35 bin kişilik maçtaydı.

Tarihi mücadeleyi yerinde izleyen Meksikalı gazeteci Santiago Cordera, izlenimlerini Milliyet ile paylaştı. 45 bin kişinin hazır bulunmasında efsane ismin önemine dikkat çeken Cordera şunları anlattı: “Çok etkileyici bir spor olayıydı. Tarihin en iyi tenisçisini görmek için toplananlar, kendisi korta çıktığında büyük bir coşkuya kapıldı. Ancak Federer de oldukça etkilenmişti, çünkü böyle bir seyirci önünde daha önce hiç oynamamıştı.

Aslında bir boğa güreşi alan mekan, dikey yöndeki özel mimarisi yüzünden, neresinde olursanız olun sahaya bir yakınlık sağlıyor. Bu yüzden en uçtaki insan bile rahatça görebildi, dürbün kullanmalarına gerek kalmadı. Saha her yerden mükemmel görünüyordu. Unutulmaz bir geceydi.”

Yeni rekor yolda

Meksika’da kırılan rekorun, en çok izleyicinin olduğu tenis maçı rekorunun şubat ayında bir kez daha, bu kez Afrika kıtasında kırılması bekleniyor. Federer’in bu sefer Rafael Nadal ile Güney Afrika’da yapacağı maç için tüm biletlerin satıldığı ve Cape Town’da 55 bin tenisseverin hazır olacağı belirtildi.