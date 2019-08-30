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30.08.2019 - 10:24| İSTANBUL (AA)

TFF 3. Lig'de perde açılıyor

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

TFF 3. Lig'de perde açılıyor

 

Ligde bu sezon 2. Grup'ta 17, 1 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Sezonu 2, 3, 4 ve 5. sırada bitirecek ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan takımlar, 17 takımlı 2. Grup'ta ise son 2'de bulunanlar olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek. 

TFF 3. Lig'de normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. 

İlk haftanın programı

Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

1. Grup

Yarın:

17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)

17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)

1 Eylül Pazar:

16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)

16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül 

16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)

16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa) 

20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)

 

2. Grup

Yarın: 

17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

1 Eylül Pazar:

16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)

16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)

17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

1 Eylül Pazar:

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)

16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)

17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)

17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)

17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)

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