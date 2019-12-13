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HaberlerAntalyaspor Haberleri TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı
13.12.2019 - 13:28 | | İSTANBUL (AA)

TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı.

TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı

 

TFF'den yapılan açıklamada, kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ali Şafak Öztürk'e verilen ihtar cezasının kaldırıldığı belirtildi. Antalyaspor Kulübünün aynı nedenden aldığı 50 bin liralık para cezasının da kaldırıldığı bildirildi. 

Öte yandan Sivas Belediyespor'un futbolcusu Gencay Erten'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin lira para cezasının, 2 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltildiği ifade edildi.

TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürkün ihtar cezasını kaldırdı

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