TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼, ÅžÄ±rnak'taki terÃ¶r operasyonunda ÅŸehit olan 3 asker iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada kahraman askerlerimizin ÅŸehit olduÄŸunu, bir askerimizin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerimize acil ÅŸifalar dileriz." denildi.

Â BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonunda Ã¼Ã§ askerimizin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir askerimizin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Åžehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerimize acil ÅŸifalar dileriz." ifadeleri yer aldÄ±.Â

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonunda ÅŸehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralanan askerimize acil ÅŸifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Â Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã¼Ã§ askerimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na ve yÃ¼ce milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralanan askerimize ise acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Â Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ de Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit olan askerlerimize YÃ¼ce Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'mize ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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