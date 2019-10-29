TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ kulÃ¼pleri, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'nin internet sitesinden yayÄ±mlananan mesajda, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±, milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda tÃ¼m zorluklara karÅŸÄ±, inanÃ§ ve kararlÄ±lÄ±kla verdikleri destansÄ± mÃ¼cadele ile kazandÄ±lar. Ãœlkemizin ve ulusumuzun geleceÄŸini, 29 Ekim 1923'te kurduklarÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile teminat altÄ±na alarak genÃ§ nesillere emanet ettiler. 'Ey yÃ¼kselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yÃ¼kseltecek ve sÃ¼rdÃ¼recek sizlersiniz.' diyen Ulu Ã–nder AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶sterdiÄŸi yolda, milli birlik ve beraberliÄŸimizin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼vencesi Cumhuriyetimize sahip Ã§Ä±kmanÄ±n onurunu yaÅŸÄ±yor, aziz TÃ¼rk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutluyoruz. Bu vesileyle milletimize bu eÅŸsiz vatanÄ± bÄ±rakan KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile silah arkadaÅŸlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n ÅŸehit ve gazilerimizi ÅŸÃ¼kran, saygÄ± ve rahmetle anÄ±yoruz."

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda, "Milletimizin onurlu mÃ¼cadelesinin sonucunda kurulan, aydÄ±nlanmanÄ±n ve Ã§aÄŸdaÅŸlaÅŸmanÄ±n simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk Ã¶nderliÄŸinde, TÃ¼rk milletinin yeniden diriliÅŸinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynÄ± zamanda yÃ¼ce TÃ¼rk milletinin 'Fikri hÃ¼r, irfanÄ± hÃ¼r, vicdanÄ± hÃ¼r.' olarak yaÅŸama garantisidir. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile kahraman silah arkadaÅŸlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸehit ve gazilerimizi saygÄ±, minnet ve rahmetle anÄ±yor, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutluyoruz." denildi.Â

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n mesajÄ±nda ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Ey AtamÄ±zdan bizlere en bÃ¼yÃ¼k miras olan Cumhuriyet, bizler seni baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde, gÃ¶klerde, kalbimizde taÅŸÄ±rÄ±z, nadide bir Ã§iÃ§ek gibi. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, senin zarif sÃ¼zÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nde saklÄ±dÄ±r! UÄŸrunda feda ettiklerimiz, geÃ§miÅŸimiz, geleceÄŸimiz, umudumuz ve sevgimiz, kanÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z renginde...Ve sen yolumuzu aydÄ±nlatan nazlÄ± hilal, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ ilan ettiÄŸimiz bugÃ¼nde, sen de tÃ¼m gÃ¶rkeminle, Cumhuriyet gibi parla! Parla ki sana zincir vurmayÄ± hayal edenler uykularÄ±ndan uyansÄ±n. Parla ki gelecek nesiller nasÄ±l bir destanÄ± emanet aldÄ±klarÄ±nÄ± anlasÄ±n. Parla ki Cumhuriyetimiz, AtamÄ±zdan yadigar ve ilelebet payidar kalsÄ±n! Cumhuriyet BayramÄ±mÄ±zÄ±n 96. onurlu yÄ±lÄ± kutlu olsun! BaÅŸta Ulu Ã¶nderimiz Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere silah arkadaÅŸlarÄ±na ve vatanÄ±mÄ±z uÄŸruna canlarÄ±nÄ± veren tÃ¼m ÅŸehitlerimize sonsuz saygÄ± ile."

Â BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nde baÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi imzasÄ±yla yayÄ±mlanan mesajda, "Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile birlikte bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk ulusunun kurduÄŸu TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 96. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n heyecanÄ±nÄ± ve gururunu yaÅŸamaktayÄ±z. En bÃ¼yÃ¼k BeÅŸiktaÅŸlÄ± AtatÃ¼rk'Ã¼n ilke ve devrimlerinin aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ± yolda azimle ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼z sÃ¼recektir. Ãœlkemizin yÃ¼ksek menfaatleri iÃ§in kurumsal ve sportif olarak daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerlerken, milletimizi gururlandÄ±ran kazanÄ±mlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanÄ±mÄ±z uÄŸruna can vermiÅŸ tÃ¼m ÅŸehitlerimizi rahmetle anÄ±yor, gazilerimize sonsuz ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. 96 yÄ±ldÄ±r Ä±ÅŸÄ±ldayan ve milletimizin geleceÄŸini aydÄ±nlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaÅŸamasÄ±nÄ± diliyor, TÃ¼rk ulusunun Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutluyorum." ifadelerine yer verildi.