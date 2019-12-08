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08.12.2019 - 17:48 | | İSTANBUL (AA)

TFF'den eski Trabzonsporlu Tuncay Mesçi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski Trabzonsporlu futbolcu Tuncay Mesçi'nin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den eski Trabzonsporlu Tuncay Mesçi için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, Tuncay Mesçi'nin A ve ümit milli takım formasını da giydiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor başta olmak üzere Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş kulüplerinde de forma giyen Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tuncay Mesçi'nin vefatı sebebiyle bugün ve yarın oynanacak profesyonel lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Tuncay Mesçi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve futbol ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

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