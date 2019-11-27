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27.11.2019 - 11:19 | | İHA

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona - CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova
21.00 Kızılyıldız - Valencia Basket
22.00 Panathinaikos - Saski Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Asvel Lyon-Villeurbanne

29 Kasım Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - Real Madrid
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
22.30 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano
23.00 FC Barcelona - CSKA Moskova

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