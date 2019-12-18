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18.12.2019 - 11:33 | | İHA

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak.

Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.
THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos
22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid

20 Aralık Cuma
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
21.00 Kızılyıldız - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - FC Barcelona
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin

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