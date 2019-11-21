21.11.2019 - 16:42 | | Ä°STANBUL (AA)
THY Euroleague'de 9. haftanÄ±n MVP'leri Calathes ve Sikma
THY Euroleagueâ€™in 9. haftasÄ±nÄ±n en deÄŸerli oyuncularÄ± (MVP) Panathinaikos'dan Nick Calathes ve ALBA Berlin'den Luke Sikma seÃ§ildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiÄŸi mÃ¼cadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts'yi 93-80 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ta 32'ÅŸer verimlilik puanÄ±yla oynayarak 9. haftanÄ±n MVP unvanÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Calathes, Zalgiris karÅŸÄ±sÄ±nda 19 sayÄ±, 12 asistle bu sezon 4. kez "double-double" yaparak takÄ±mÄ±nÄ±n galibiyetinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.
Sikma ise KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts Ã¶nÃ¼nde 19 sayÄ±, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin'in galibiyetine katkÄ± saÄŸladÄ±.
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