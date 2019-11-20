Tofaş-Venezia maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bu sezon ligde iyi bir performans gösteren Tofaş sahasındaki ilk yenilgiyi Fenerbahçe’den aldı. Eurocup’ta ise evlerinde kayıpsız gidiyorlar fakat deplasmandaki kötü skorlar nedeniyle liderlik fırsatını yakalayabilmiş değiller. Lider Venezia ile yapacakları karşılaşma bu nedenle yüksek önemde. Kazanmaları halinde hem liderlik hem de gruptan çıkma yolunda elleri güçlenecek. İç sahada özellikle yüksek 3’lük isabetiyle oynayan temsilcimiz taraftarının desteğiyle de skorer bir kimliğe bürünüyor. Bu maçta da en büyük kozları taraftarın ateşli desteği olacak.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Tofaş sahasında bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.

Tofaş kazandığı bu 6 maçın tümünde 80 ve üzeri skor üretti.

Venezia, İtalya Serie A ve Eurocup’ta çıktığı 8 deplasman maçında 2 kez kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Temsilcimizin çıkacağı önemli maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’lük bölümü ev sahibi Tofaş’ın kazanacağı görüşünde.

ÖNDER KARAKAYA DA TOFAŞ’TAN YANA

Tofaş çarşamba akşamı Reyer Venezia'yı mağlup ettiği takdirde Limoges-Kuban maçının skoruna göre Top 16 biletini garantileyebilir. Temsilcimiz şu ana kadar içeride namağlup. Venezia cephesi de Eurocup'ta çok iyi bir form yakaladı ve peş peşe 5 galibiyet elde ederek B Grubu'nun zirvesine oturdu. Ancak ben İtalyanların bu serisinin Bursa'da son bulacağını düşünüyorum. Orhun Ene'nin talebeleri kazanarak taraftarları önündeki yenilmezlik unvanını koruyacaktır.