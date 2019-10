‘Tokyo’da favoriyim’

Sakatlığından dolayı tekvandoya 2 ay ara verdiğini belirten İrem Yaman, “Olimpiyatlar için sıkletimdeki favori sporculardan biriyim. Çünkü sıkletimin en iyisiyim. Olimpiyatlarda altın madalya bekliyorum” dedi.



Hazırlıklarını da değerlendiren milli sporcu, “Yol uzun ama bir o kadar da kısa. Süreç bizim için olumlu ilerliyor. Sakatlıktan çıktım ve performansım çok iyi. Daha da iyi olacak. Olimpiyat performansımın en üst düzeyde olmasını istiyorum. Onun için tüm maçları adım adım görüyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım olimpiyatlarda da her şey çok güzel olur” diye konuştu.



Şu anda sakatlığını tamamen atlattığının altını çizen Yaman, “Sakatlığımın durumu şu anda çok iyi. Çünkü 2 Grand Prix’ye sakatlığımı tam anlamıyla atlatmak için katılmamıştım. Bu benim için olumlu oldu. Olimpiyatlara sakatlanmadan, bu süreci en olumlu şekilde atlatıp gitmek istiyorum. Şu an durumum çok iyi. Olimpiyatlarda daha iyi performans ortaya koyup, madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım. Çok şükür sakatlığımı atlattım” ifadelerini kullandı.