Tolga kararı: Volkan Demirel gibi teknik ekibe

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Tolga Zengin geliyor.

Volkan Demirel gibi teknik ekibe...

Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, futbol veda etmedi. Başkan Çebi'nin Tolga'ya "Seni de Volkan Demirel gibi bizim teknik ekibe katalım" dediği öğrenildi.

Serbest oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaşındaki file bekçisi, önceki günkü Galatasaray derbisini Vodafone Park’ta izlemişti.